Игорь Краснов рекомендован на должность главы Верховного суда России

Рассмотрение кандидатуры Краснова заняло 5 минут. Он был единственным претендентом на этот пост.
Конкурс на должность главы ВС стартовал 29 июля — после смерти бывшего глав Ирины Подносовой. Председатель ВС назначается сроком на шесть лет.
Игорь Краснов занимал пост генпрокурора России с января 2020 года. До этого он был заместителем главы Следственного комитета.
