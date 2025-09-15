Игорь Краснов рекомендован на должность главы Верховного суда России

Узнать больше по теме

Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам

Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.