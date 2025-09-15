«Пусть объясняются». Глава МИД Рыженков сказал, что закрытие границы с Беларусью испортит отношения Польши с другими странами

В Министерстве иностранных дел Беларуси сказали, что закрытием границы с Беларусью Польша подложила мину под отношения с другими странами, сообщили на «Беларусь 1».
— Польша и свои интересы подорвала и, кроме того, подложила плохую мину под отношения с другими странами, — высказался Максим Рыженков о закрытии Польшей границы.
Здесь же глава МИД обратил внимание на визит в Польшу министра иностранных дел Китая. Глава белорусской дипломатии уверен, что Варшава будет вынуждена оправдываться перед Пекином из-за своего решения о закрытии границы с Беларусью.
— Пусть объясняются с Китаем, почему более чем неделю под абсолютно надуманным предлогом китайские товары будут стоять на границе и не дойдут до своих покупателей, тем самым нарушив сроки доставки товаров, — указал министр иностранных дел.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.
Сейчас еще ГПК опроверг критический наплыв машин на границе с Литвой после закрытия погранперехода с Польшей.