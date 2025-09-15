Избирком Пермского края озвучил предварительные итоги выборов губернатора

По предварительным результатам голосования на выборах губернатора Пермского края, всего в них приняли участие 967 208 человек, что составляет 49,03% избирателей. Данная явка является рекордной на выборах губернатора Прикамья.
При этом 70,94%, или 685 577 избирателей отдали свой голос за действующего губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина.
Ксения Айтакова получила 10,3%, или 99 501 голосов избирателей. За Олега Постникова проголосовали 7,89%, или 76 211 голосов избирателей. Денис Шитов получил 5,87%, или 56 756 голосов избирателей. У Людмилы Караваевой 3,26%, или 31 488 голосов избирателей.
Окончательные итоги голосования станут известны после утверждения на заседании Избирательной комиссии Пермского края.