Назначен новый заместитель начальника УМВД по Хабаровскому краю

Сергей Царьков родился в Хабаровске в 1980 году. Службу в органах внутренних дел начал еще в 1997 году. В разные годы занимал руководящие посты в подразделениях МВД в регионах России. С 2019 по 2024 годы возглавлял управление МВД по Комсомольску-на-Амуре. До нового назначения работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка в краевом УМВД.