Назначен новый заместитель начальника УМВД по Хабаровскому краю

Бывший руководитель полиции Комсомольска получил новую должность.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае назначен новый заместитель начальника управления МВД. О его вступлении в должность сообщил генерал-майор полиции Андрей Шабашов во время совещания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Приказ о назначении подписал министр внутренних дел России 9 сентября. На должность заместителя начальника УМВД России по Хабаровскому краю по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен полковник полиции Сергей Александрович Царьков.

Сергей Царьков родился в Хабаровске в 1980 году. Службу в органах внутренних дел начал еще в 1997 году. В разные годы занимал руководящие посты в подразделениях МВД в регионах России. С 2019 по 2024 годы возглавлял управление МВД по Комсомольску-на-Амуре. До нового назначения работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка в краевом УМВД.

За годы службы полковник награжден ведомственными медалями и знаками отличия, среди которых «За отличие в службе», «За безупречную службу в МВД» и «За доблесть в службе». Сергей Царьков женат, воспитывает сына и дочь.