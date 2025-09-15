Лукашенко рассказал, когда он потерял доверие к Западу

«А Меркель и Олланд, по их же признаниям, приехали усыпить нашу бдительность, накопить сил и подкинуть поленьев в украинский костер. Так чего же вы сегодня обижаетесь, что Трамп вас не приглашает? Зачем ему общаться с политиками, репутация которых ниже плинтуса. Ему нужны и партнеры, и оппоненты, с которыми он будет говорить на равных. А на равных — это уже с другими лидерами. Это страны ШОС, БРИКС. Формируется серьезный противовес старым структурам. И этот маховик не остановить — новые центры силы набирают политический вес. С ними придется считаться», — продолжил президент.