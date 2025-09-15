В Прикамье обнародовали предварительные итоги на выборах в местные думы

По итогам голосования были распределены 140 мандатов. Большинство досталось единороссам, отметили в крайизбиркоме.
Мандаты распределились следующим образом:
«Единая Россия» — 117 мандатов;
«Новые люди» — шесть мандатов;
ЛДПР — пять мандатов;
КПРФ — четыре мандата;
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — четыре мандата;
Самовыдвиженцы — четыре мандата.
Самая большая явка на этих выборах отмечена в Бардымском округе — 81,08%, меньше всего интерес к голосованию проявили жители Березниковского округа. Явка там составила 34,78%.
В пяти муниципалитетах Пермского края председатели дум переизбрались в новые составы представительных органов:
Ильгизар Вахитов в Бардымском округе;
Татьяна Горбунова в Карагайском округе;
Сергей Кузнецов в Кишертском округе;
Николай Черенев в Сивинском округе;
Игорь Голдобин в Частинском округе.
Председателей новых составов дум определят уже на первых заседаниях.
Ранее «ФедералПресс» писал, по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий Пермского края победу одержал действующий глава региона Дмитрий Махонин от «Единой России». За него проголосовали 70,94% избирателей.