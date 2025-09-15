Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье обнародовали предварительные итоги на выборах в местные думы

ПЕРМЬ, 15 сентября, ФедералПресс. В Пермском крае завершился предварительный подсчет голосов на муниципальных выборах, которые проходили с 12 по 14 сентября. В территориях состоялись восемь основных и три внеочередных избирательных кампании в местные органы власти.

По итогам голосования были распределены 140 мандатов. Большинство досталось единороссам, отметили в крайизбиркоме.

Мандаты распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 117 мандатов;

«Новые люди» — шесть мандатов;

ЛДПР — пять мандатов;

КПРФ — четыре мандата;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — четыре мандата;

Самовыдвиженцы — четыре мандата.

Самая большая явка на этих выборах отмечена в Бардымском округе — 81,08%, меньше всего интерес к голосованию проявили жители Березниковского округа. Явка там составила 34,78%.

В пяти муниципалитетах Пермского края председатели дум переизбрались в новые составы представительных органов:

Ильгизар Вахитов в Бардымском округе;

Татьяна Горбунова в Карагайском округе;

Сергей Кузнецов в Кишертском округе;

Николай Черенев в Сивинском округе;

Игорь Голдобин в Частинском округе.

Председателей новых составов дум определят уже на первых заседаниях.

Ранее «ФедералПресс» писал, по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий Пермского края победу одержал действующий глава региона Дмитрий Махонин от «Единой России». За него проголосовали 70,94% избирателей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше