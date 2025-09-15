Радий Хабиров вручил ключи от автобусов директорам спортшкол Башкирии

«Хочу передать благодарность от всего сообщества биатлона республики. В прошлом году только был проведен капремонт нашего здания, в этом году была расширена трасса, завершено подключение оптоволоконной сети. Комплексу была присвоена категория “Б”. Все это нам позволит проводить не только чемпионаты России, но и международные соревнования. Благодаря приобретению новых оборудований наши спортсмены стали чемпионами больших турниров. Этому яркий пример — Эдуард Латыпов и Елизавета Каплина», — отметил директор спортшколы олимпийского резерва по биатлону Виктор Никитин.