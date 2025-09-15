Стало известно, какая партия победила на выборах в Красноярском крае 2025

В единый день голосования выборы прошли в 35 муниципальных образованиях Красноярского края. Жители выбирали депутатов местного уровня. За 935 мандатов боролись более трёх тысяч кандидатов.
Явка избирателей составила 26,6%. По предварительным данным, партия «Единая Россия» победила на выборах, получив 789 мандатов, что составляет более 84% от общего числа.
Кандидаты от партии получили абсолютное большинство в советах депутатов Емельяновского, Каратузского, Казачинского и других муниципальных округов. Также «Единая Россия» заняла большинство мест в представительных органах ещё ряда районов, включая Ачинский, Енисейский, Канский, а также в городах Дивногорск и Железногорск.
Остальные мандаты распределились между другими партиями и самовыдвиженцами.