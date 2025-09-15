Ричмонд
Стало известно, какая партия победила на выборах в Красноярском крае 2025

Она набрала 84% голосов на выборах в органы местного самоуправления.

В единый день голосования выборы прошли в 35 муниципальных образованиях Красноярского края. Жители выбирали депутатов местного уровня. За 935 мандатов боролись более трёх тысяч кандидатов.

Явка избирателей составила 26,6%. По предварительным данным, партия «Единая Россия» победила на выборах, получив 789 мандатов, что составляет более 84% от общего числа.

Кандидаты от партии получили абсолютное большинство в советах депутатов Емельяновского, Каратузского, Казачинского и других муниципальных округов. Также «Единая Россия» заняла большинство мест в представительных органах ещё ряда районов, включая Ачинский, Енисейский, Канский, а также в городах Дивногорск и Железногорск.

Остальные мандаты распределились между другими партиями и самовыдвиженцами.

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
