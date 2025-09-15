Главы районов Самары ушли в отставку 15 сентября

В понедельник, 15 сентября 2025 года, в Самаре главы всех девяти районов ушли в отставку. Как оказалось, это связано с переходом от двухуровневой системы управления к одноуровневой. Информацию прокомментировали в городской администрации.
«Отставка глав внутригородских районов связана с проведением реформы местного самоуправления и возвратом к одноуровневой системе», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, в марте 2025 года областной парламент одобрил законопроект о смене системы местного самоуправления в Самаре. Двухуровневая система оказалась неэффективна. Поэтому власти решили вернуться к одноуровневой.
Самара перестала быть городским округом с внутригородским делением. Стала просто городским округом. Жители поддержали такой переход. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал также отставку правительства Самарской области.