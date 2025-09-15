Ричмонд
Радий Хабиров поручил развивать в Башкирии онлайн-телемедицину

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину развивать онлайн-направления телемедицины.

Источник: Башинформ

— Мы все немного медиками стали, шутя говорю, конечно. Ковид нас научил тому, что мы более активно стали пользоваться телемедициной, — отметил Глава республики. — Даже в нашей управленческой деятельности сейчас нет необходимости людей сдёргивать постоянно, надо действительно учиться в онлайн-режиме работать.

Министр здравоохранения отметил, что в республике практически завершено формирование единой интегральной матричной системы персонифицированного учета больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот цифровой инструмент кардинально меняет подход к ведению пациентов, в том числе к лекарственному обеспечению. Цифровые сервисы помогают проводить профилактические мероприятия и диагностические исследования быстрее, удобнее, собирать и анализировать больше информации о пациенте.

В ноябре 2024 года в республике открылся Центр мониторинга инсультов на базе больницы скорой медицинской помощи. В результате значительно улучшилась преемственность и координация работы всех сосудистых центров по оказанию медицинской помощи населению республики при инсульте.

— Центр профилактики и лечения инсульта — тоже отличная история. Надо, чтобы каждый ФАП был задействован, чтобы мог связаться со специалистом, принять рекомендации и действовать, — поручил Радий Хабиров.

Айрат Рахматуллин пояснил, что в целом большая часть рутинной работы специалистов автоматизировалась. Это повлияло на улучшение качества и доступности медицинской помощи для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.