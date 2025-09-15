Токаев заслушал доклад председателя КНБ на Совете безопасности

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетными задачами обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечки. Как он подчеркнул, необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведения в киберсреде.