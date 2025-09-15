Ричмонд
Татарстан сделал свой выбор: Минниханов будет руководить республикой четвертый срок подряд

КАЗАНЬ, 15 сентября, ФедералПресс. Центризбирком России опубликовал итоги голосования по выборам главы Татарстана. Обработано 100% бюллетеней. Действующий глава республики Рустам Минниханов, которого выдвинула «Единая Россия», одержал уверенную победу. За него отдали свой голос 88,09% пришедших на избирательные участки граждан.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Ближайший соперник Минниханова, кандидат от КПРФ и депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов набрал 4,97% голосов избирателей. На третьем месте либерал-демократ Руслан Юсупов с 4,20%. Меньше всех голосов набрал Виталий Смирнов, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. За него проголосовали 1,9% пришедших к избирательным урнам.

Рустам Минниханов возглавляет Татарстан с 2010 года. Новый срок полномочий будет для него четвертым подряд. Напомним, выборы раиса Татарстана состоялись 14 сентября.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Рустам Минниханов ожидаемо с большим отрывом лидирует на выборах раиса Татарстана. После обработки 38,31% протоколов его поддерживали 90,48% избирателей.

