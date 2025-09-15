Юрий Слюсарь победил на выборах главы Ростовской области при рекордной явке

Как сообщает избирательная комиссия Ростовской области (данные онлайн-табло в информационном центре), Юрий Слюсарь, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал уверенную победу с 81,25 процента голосов избирателей. Его ближайший соперник Евгений Бессонов, депутат Госдумы РФ от КПРФ, набрал 9,17 процента голосов.
Третье место занял представитель ЛДПР, депутат Законодательного собрания региона Денис Фраш (3,47 процента), а четвертое — кандидат «Справедливой России — Патриоты — За правду», председатель совета регионального отделения партии Сергей Косинов (2,88 процента) голосов. Замыкает список Юрий Климченко, пенсионер и кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», набравший 2,55 процента.
Кроме того, на этих выборах зафиксирована рекордная явка избирателей — 56,42 процента. С учетом дистанционного электронного голосования проголосовали 1,761 миллиона жителей области. Предыдущий рекорд по региону был установлен в 2015 году — 48,56 процента.