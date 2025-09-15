«Жестко, без дипломатической шелухи». Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как президент США Дональд Трамп ведет переговоры, пишет БелТА.
Так, в интервью российскому журналу «Разведчик» белорусский лидер напомнил о своем телефонном разговоре с Трампом. Лукашенко заметил, что разговор оказался откровенным и хорошим.
— Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал, — заявил глава республики.
При этом еще белорусский президент оценил манеру Трампа вести переговоры.
— Говорит жестко, без дипломатической шелухи, — охарактеризовал глава страны.
Александр Лукашенко отметил, что в переговорном процессе с американским лидером можно не соглашать и даже спорить, причем его позиция понятна.
И еще он сравнил дипломатию Трампа с европейской.
— Более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит, — констатировал лидер Беларуси.
