«Жестко, без дипломатической шелухи». Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры

Лукашенко сказал, что Трамп ведет переговоры жестко и без шелухи.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как президент США Дональд Трамп ведет переговоры, пишет БелТА.

Так, в интервью российскому журналу «Разведчик» белорусский лидер напомнил о своем телефонном разговоре с Трампом. Лукашенко заметил, что разговор оказался откровенным и хорошим.

— Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал, — заявил глава республики.

При этом еще белорусский президент оценил манеру Трампа вести переговоры.

— Говорит жестко, без дипломатической шелухи, — охарактеризовал глава страны.

Александр Лукашенко отметил, что в переговорном процессе с американским лидером можно не соглашать и даже спорить, причем его позиция понятна.

И еще он сравнил дипломатию Трампа с европейской.

— Более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит, — констатировал лидер Беларуси.

Ранее стало известно, что Лукашенко написал письмо Трампу.

Еще Лукашенко сказал, за что благодарит Трампа.

Тем временем глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью. Еще Рыженков сказал, что закрытие границы с Беларусью испортит отношения Польши с другими странами.

