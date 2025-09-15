Нетаньяху заявил о крахе «иранской оси»

В интервью телеканалу Channel 13 он рассказал, что Израиль ведет борьбу не только с ХАМАС, но и со всей «иранской осью», в которой группировка является лишь одним из элементов. Нетаньяху указал, что армия обороны Израиля последовательно уничтожала компоненты этой коалиции.