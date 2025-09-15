Ричмонд
Нетаньяху заявил о крахе «иранской оси»

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его политика привела к фактическому краху «иранской оси».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В интервью телеканалу Channel 13 он рассказал, что Израиль ведет борьбу не только с ХАМАС, но и со всей «иранской осью», в которой группировка является лишь одним из элементов. Нетаньяху указал, что армия обороны Израиля последовательно уничтожала компоненты этой коалиции.

«Сначала мы занялись ХАМАС, нам пришлось войти в Рафах и взять под контроль Филадельфийский коридор, затем двинуться на север, провести операцию по уничтожению “Хезболлы” и наступать. В результате в Сирии пал режим Асада. Все эти этапы фактически разрушили иранскую ось, готовившуюся к уничтожению Израиля», — цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

Премьер-министр подчеркнул, что перед Израилем стояла задача полного разгрома так называемой «иранской оси», что подразумевало необходимость прямого противостояния с самим Ираном.

Он также отметил, что текущий этап является определяющим для достижения этой цели. «То, что началось в Газе, закончится в Газе», — указал Нетаньяху.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше