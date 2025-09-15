Нетаньяху заявил о крахе «иранской оси»

«Сначала мы занялись ХАМАС, нам пришлось войти в Рафах и взять под контроль Филадельфийский коридор, затем двинуться на север, провести операцию по уничтожению “Хезболлы” и наступать. В результате в Сирии пал режим Асада. Все эти этапы фактически разрушили иранскую ось, готовившуюся к уничтожению Израиля», — цитирует Нетаньяху «Интерфакс».
Премьер-министр подчеркнул, что перед Израилем стояла задача полного разгрома так называемой «иранской оси», что подразумевало необходимость прямого противостояния с самим Ираном.
Он также отметил, что текущий этап является определяющим для достижения этой цели. «То, что началось в Газе, закончится в Газе», — указал Нетаньяху.