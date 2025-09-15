Юрий Слюсарь поблагодарил жителей Ростовской области за поддержку на выборах

Юрий Слюсарь поблагодарил жителей Ростовской области за поддержку на губернаторских выборах. Обращение было опубликовано сегодня, 15 сентября.
— Всех, кто за меня проголосовал, от всего сердца благодарю за неравнодушие, доверие и поддержку. Для меня каждый из более полутора миллионов ваших голосов — прежде всего огромная ответственность и настоящий кредит доверия, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Лидер голосования добавил, что будет работать, опираясь на большую и сплоченную команду жителей региона.
— Знаете, для меня лично было символично, что победа на выборах совпала с победой нашего футбольного клуба «Ростов» над командой ЦСКА. Поздравляю ребят и всех болельщиков, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, по итогам обработки 100% бюллетеней Юрий Слюсарь оказался в лидерах. Кандидата поддержали 1,5 млн человек или 81,25% избирателей.