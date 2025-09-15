Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь поблагодарил жителей Ростовской области за поддержку на выборах

Юрий Слюсарь опубликовал обращение после завершения губернаторских выборов на Дону.

Источник: сайт правительства Ростовской области

Юрий Слюсарь поблагодарил жителей Ростовской области за поддержку на губернаторских выборах. Обращение было опубликовано сегодня, 15 сентября.

— Всех, кто за меня проголосовал, от всего сердца благодарю за неравнодушие, доверие и поддержку. Для меня каждый из более полутора миллионов ваших голосов — прежде всего огромная ответственность и настоящий кредит доверия, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Лидер голосования добавил, что будет работать, опираясь на большую и сплоченную команду жителей региона.

— Знаете, для меня лично было символично, что победа на выборах совпала с победой нашего футбольного клуба «Ростов» над командой ЦСКА. Поздравляю ребят и всех болельщиков, — добавил Юрий Слюсарь.

Напомним, по итогам обработки 100% бюллетеней Юрий Слюсарь оказался в лидерах. Кандидата поддержали 1,5 млн человек или 81,25% избирателей.