Токаев поручил ужесточить ответственность за утечку персональных данных казахстанцев

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопасности, сообщает Акорда.

Источник: Акорда

Он назвал приоритетными задачами обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечки. Как подчеркнул Токаев, необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведения в киберсреде.

Также президент напомнил, что в недавнем Послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности, сказал Токаев.

Еще он отметил особую значимость борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также мер по наращиванию компетенций госорганов, задействованных в расследованиях киберпреступлений.