Россиянам хотят ограничить выдачу шенгенских виз: что это значит

Об ужесточении оформления шенгенских и национальных виз в Германии оповестил 14 сентября телеканал RTVI. В издании сослались на информацию посольства ФРГ в России. В дипломатическом представительстве предупредили заявителей на визы, не указавших веские причины для визита в ФРГ, что их заявления будут рассматривать продолжительное время. В комментарии для ТАСС в посольстве обратили внимание, что условия выдачи ужесточили еще в 2022 году, а заявки на выдачу «шенгена» можно подать в сервисно-визовый центр в российской столице.