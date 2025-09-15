Россиянам хотят ограничить выдачу шенгенских виз: что это значит

Отмена выдачи виз Испанией
О прекращении оформления виз россиянам генеральное консульство Испании сообщило 13 сентября. На сайте визового центра в Москве появилось объявление, что заявления на выдачу виз не будут приниматься по техническим причинам до дальнейшего уведомления, сообщают «Ведомости».
Испания входила в число государств, которые продолжали выдавать россиянам шенгенские визы после начала спецоперации на Украине. Только в 2024 году власти этой страны одобрили оформление 11 тыс. въездных документов и отказали 13% заявителей. Доля Испании в общем объеме оформленных виз россиянам в прошлом году превысила 20%. По выданному гражданам РФ «шенгену» эта страна занимает третье место.
Больше въездных документов в 2024 году оформили только в Италии, которая предоставила россиянам 153 тысячи виз, и во Франции — 124 тысячи. На четвертом месте по выдаче «шенгена» — Греция, которая открыла для граждан России 59 тысяч виз.
Согласно отчету Еврокомиссии, в прошлом году страны ЕС выдали визы почти 500 тысячам россиян. До старта СВО европейские власти предоставляли право на въезд гораздо большему числу туристов из РФ. Так, в 2019 году было выдано более 4 млн разрешений на въезд.
Что известно о возможном запрете выдачи виз
О прекращении оформления въездных документов сообщало агентство ANSA 9 сентября. Politico также писало, что странам Евросоюза будет рекомендовано жестко сократить выдачи виз россиянам и гражданам «других враждебных стран».
Немецкое информационное агентство DPA уточнило, что инициатором введения запрета на выдачу виз является правительство ФРГ. Именно Германия предложила внести пункт о сокращении турпотока из России благодаря остановке оформления въездных документов. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что визы прекратят выдавать только тем россиянам, которые «защищают интересы российского правительства». Журналисты также обратили внимание, что жесткий подход к россиянам объясняется тем, что сложно оценить цели их визитов.
Об ужесточении оформления шенгенских и национальных виз в Германии оповестил 14 сентября телеканал RTVI. В издании сослались на информацию посольства ФРГ в России. В дипломатическом представительстве предупредили заявителей на визы, не указавших веские причины для визита в ФРГ, что их заявления будут рассматривать продолжительное время. В комментарии для ТАСС в посольстве обратили внимание, что условия выдачи ужесточили еще в 2022 году, а заявки на выдачу «шенгена» можно подать в сервисно-визовый центр в российской столице.
В Чехии власти считают, что даже российским дипломатам не следует предоставлять право передвижения по Европе по шенгенской визе. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что представители российских посольств должны оставаться только в тех странах, где работают, чтобы они не содействовали «диверсионным операциям».
В странах Балтии вообще запретили въезд на свою территорию через внешние границы россиянам, даже если у них оформлена шенгенская виза.
С чем столкнутся россияне после введения ограничений ЕС
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сказал «Ведомостям», что при введении ограничений на выдачу шенгенских виз в 19-м пакете санкций ЕС сроки рассмотрения на оформление въездных документов существенно вырастут.
Он обратил внимание на то, что ограничить оформление виз для россиян в Еврокомиссии странам ЕС рекомендовали еще в 2022 году. Однако каждая страна самостоятельно принимала решение по этому вопросу. В сентябре 2022 года ЕС прекратил действие упрощенного визового режима с РФ: сбор увеличился с 25 до 80 евро, затем до 90 евро, принимать решения по документам вместо 10 дней стали 15.
По данным Горина, в настоящее время основными причинами отказа в оформлении шенгенской визы россиянам является несоответствие целей поездки и неточная информация в документах. Вице-президент РСТ уточнил, что сейчас основная проблема с получением виз для въезда в Европу — «ограниченность слотов на подачу документов в визовых центрах и посольствах из-за сократившегося числа специалистов.
Юрист Сергей Гландин уверен, что ограничение на оформление шенгена на уровне ЕС не соответствует визовой политике стран Европы, передают “Ведомости”. Члены объединения самостоятельно принимают решения о допуске иностранных граждан на свою территорию. По прогнозу эксперта, даже в случае включения запрета на выдачу виз россиянам в 19-й пакет санкций, его не будут спешить внедрять.
“Часть стран ЕС будут действовать в ее рамках, а часть нет. Де-факто мера может или не заработать, или заработать с запозданием”, — предположил Гландин.
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов объяснил изданию “Ведомости” вероятный запрет на выдачу шенгенских виз исчерпанием возможностей для оказания на Россию экономического давления. По его словам, Брюссель переключился на межобщественные связи. Эксперт считает, что в Евросоюзе думают, что, запретив россиянам въезд в “цветущий сад” ЕС, вызовут их возмущение действиями Кремля. Однако на деле новые рестрикции скорее станут проблемой для сотрудников консульств и визовых центров европейских стран на территории России.
Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин также заявил “Ведомостям”, что ограничение оформления шенгенских виз — попытка Европы увеличить протестную активность внутри России.