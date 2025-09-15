В Горсовете Новосибирска не осталось независимых депутатов

В Новосибирском Горсовете больше нет независимых депутатов: 40 депутатов из «Единой России», шесть от «КПРФ», трое от партии «Новые люди» и один от партии «Родина». Об этом пишет портал Сиб.фм.
Наблюдатели отмечают, что подобное доминирование одной партии может существенно повлиять на процесс принятия решений. Кроме того, это может потенциально снизить уровень дискуссии и возможность альтернативных точек зрения быть услышанными.
Тем не менее остальные 10 мест распределены между другими оппозиционными политическими силами.
