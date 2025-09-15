Лукашенко: в развитии СГ нужно двигаться дальше, создавая общий рынок газа и единые правила нефтяного рынка

«Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии — только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран, — убежден белорусский лидер. — В этом и суть нашего Союзного государства — не просто помогать друг другу, а создавать общие правила игры, ведущие к формированию полноценного единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны. 25 лет назад мы заложили для этого фундамент. Сегодня строим здание, а завтра возведем целый город на основе технологического суверенитета наших экономик. В нем обязательно найдется место для новых совместных проектов, прорывных технологий и новых открытий».