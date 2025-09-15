Лукашенко: в развитии СГ нужно двигаться дальше, создавая общий рынок газа и единые правила нефтяного рынка

Важной темой интервью стало развитие Союзного государства. Президента попросили оценить достигнутые за последнее время результаты и перспективы на будущее.
«Оглядываясь на пройденный путь, с уверенностью могу сказать: выбор в пользу союза с Россией продиктован самой жизнью. Этот выбор спас наши страны от экономической катастрофы и потери суверенитета», — подчеркнул Александр Лукашенко. Особенно остро, по его словам, это проявилось после кризиса 1998 года, когда предприятия останавливались, цены росли, люди теряли сбережения. Именно тогда стало окончательно ясно — либо страны вместе находят решение, либо каждая будет выживать поодиночке. «И мы нашли этот путь — через реальную экономическую интеграцию, создание совместных производств, согласованную социальную политику», — констатировал Президент.
Конечно, не все получалось сразу, порой казалось, что компромисс невозможен, но всегда было очевидно: цена вопроса не в краткосрочной выгоде, а в исторической судьбе народов.
«Мы прошли через множество испытаний: финансовые кризисы, глобальные экономические потрясения, бешеные санкции Запада. Вместе мы выдержали серьезную проверку на прочность. Выдержали потому, что создали уникальный формат интеграции, не имеющий аналогов в мире, — обратил внимание глава государства. — При этом каждая страна сохраняет свой суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство. Сильные суверенные государства — сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции».
«Да, ресурсы у Беларуси и России разные. Но в этом и сила СГ. Мы не дублируем друг друга, а органично дополняем, закрываем пробелы и умножаем преимущества», — добавил он.
Россия была и остается главным торгово-экономическим партнером Беларуси. По итогам 2024 года Беларусь вошла в четверку стран мира по объему товарооборота с Россией и продолжает лидировать среди стран СНГ. Торговый оборот между странами вырос в семь раз, достигнув в прошлом году вместе с услугами почти $60 млрд.
Повышенное внимание уделяется импортозамещающим проектам. Так, например, появился карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 т с российским двигателем Ярославского моторного завода мощностью 1050 л.с. (ранее в данном классе применялись только импортные двигатели).
Но главным достижением Союзного государства Александр Лукашенко считает ощутимое улучшение качества жизни граждан Беларуси и России. Они пользуются равными правами в СГ при трудоустройстве, социальном обеспечении, медицинском обслуживании, образовании и в пенсионных вопросах. Введены льготные тарифы на мобильную связь, расширены избирательные права, увеличено число авиарейсов между регионами.
Основой дальнейшего развития союзнических отношений двух стран является углубление региональной интеграции, отметил Президент. В этом аспекте он упомянул про ежегодный Форум регионов Беларуси и России.
«Взаимодействие в научно-технической сфере прошло серьезную эволюцию от поддержки отдельных отраслей до создания принципиально новых направлений. Особенно ярко этот прогресс виден в космической сфере. Только представьте: восемь совместных программ, первая белорусская женщина-космонавт на орбите, действующий совместный спутник дистанционного зондирования Земли и новый аппарат с рекордным разрешением в 35 см, где начинка наша, а платформа — российская», — продолжил глава государства.
Идет активная работа над созданием единого цифрового пространства, развитием искусственного интеллекта, внедрением умных технологий. «Настоящим технологическим прорывом и символом дружбы братских народов стала Белорусская АЭС, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это наш ответ политическому давлению и площадка для развития собственных компетенций в использовании мирного атома».
«Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии — только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран, — убежден белорусский лидер. — В этом и суть нашего Союзного государства — не просто помогать друг другу, а создавать общие правила игры, ведущие к формированию полноценного единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны. 25 лет назад мы заложили для этого фундамент. Сегодня строим здание, а завтра возведем целый город на основе технологического суверенитета наших экономик. В нем обязательно найдется место для новых совместных проектов, прорывных технологий и новых открытий».
Александр Лукашенко заметил, что с Президентом России Владимиром Путиным они часто говорят: союз Беларуси и России проверен временем. «Но сегодня я скажу больше — он проверен самой жизнью. И пока мы сохраняем верность общим идеалам, пока мы вместе строим общее будущее, нас не сломить никому. В этом непреходящая сила Союзного государства, залог нашей непобедимости», — заявил белорусский лидер.