Лукашенко: в развитии СГ нужно двигаться дальше, создавая общий рынок газа и единые правила нефтяного рынка

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитии Союзного государства Беларуси и России нужно двигаться дальше, создавая общий рынок газа, устанавливая единые правила нефтяного рынка, обеспечивая справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российскому журналу «Разведчик», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Важной темой интервью стало развитие Союзного государства. Президента попросили оценить достигнутые за последнее время результаты и перспективы на будущее.

«Оглядываясь на пройденный путь, с уверенностью могу сказать: выбор в пользу союза с Россией продиктован самой жизнью. Этот выбор спас наши страны от экономической катастрофы и потери суверенитета», — подчеркнул Александр Лукашенко. Особенно остро, по его словам, это проявилось после кризиса 1998 года, когда предприятия останавливались, цены росли, люди теряли сбережения. Именно тогда стало окончательно ясно — либо страны вместе находят решение, либо каждая будет выживать поодиночке. «И мы нашли этот путь — через реальную экономическую интеграцию, создание совместных производств, согласованную социальную политику», — констатировал Президент.

Конечно, не все получалось сразу, порой казалось, что компромисс невозможен, но всегда было очевидно: цена вопроса не в краткосрочной выгоде, а в исторической судьбе народов.

«Мы прошли через множество испытаний: финансовые кризисы, глобальные экономические потрясения, бешеные санкции Запада. Вместе мы выдержали серьезную проверку на прочность. Выдержали потому, что создали уникальный формат интеграции, не имеющий аналогов в мире, — обратил внимание глава государства. — При этом каждая страна сохраняет свой суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство. Сильные суверенные государства — сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции».

«Да, ресурсы у Беларуси и России разные. Но в этом и сила СГ. Мы не дублируем друг друга, а органично дополняем, закрываем пробелы и умножаем преимущества», — добавил он.

Россия была и остается главным торгово-экономическим партнером Беларуси. По итогам 2024 года Беларусь вошла в четверку стран мира по объему товарооборота с Россией и продолжает лидировать среди стран СНГ. Торговый оборот между странами вырос в семь раз, достигнув в прошлом году вместе с услугами почти $60 млрд.

Повышенное внимание уделяется импортозамещающим проектам. Так, например, появился карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 т с российским двигателем Ярославского моторного завода мощностью 1050 л.с. (ранее в данном классе применялись только импортные двигатели).

Но главным достижением Союзного государства Александр Лукашенко считает ощутимое улучшение качества жизни граждан Беларуси и России. Они пользуются равными правами в СГ при трудоустройстве, социальном обеспечении, медицинском обслуживании, образовании и в пенсионных вопросах. Введены льготные тарифы на мобильную связь, расширены избирательные права, увеличено число авиарейсов между регионами.

Основой дальнейшего развития союзнических отношений двух стран является углубление региональной интеграции, отметил Президент. В этом аспекте он упомянул про ежегодный Форум регионов Беларуси и России.

«Взаимодействие в научно-технической сфере прошло серьезную эволюцию от поддержки отдельных отраслей до создания принципиально новых направлений. Особенно ярко этот прогресс виден в космической сфере. Только представьте: восемь совместных программ, первая белорусская женщина-космонавт на орбите, действующий совместный спутник дистанционного зондирования Земли и новый аппарат с рекордным разрешением в 35 см, где начинка наша, а платформа — российская», — продолжил глава государства.

Идет активная работа над созданием единого цифрового пространства, развитием искусственного интеллекта, внедрением умных технологий. «Настоящим технологическим прорывом и символом дружбы братских народов стала Белорусская АЭС, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это наш ответ политическому давлению и площадка для развития собственных компетенций в использовании мирного атома».

«Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии — только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран, — убежден белорусский лидер. — В этом и суть нашего Союзного государства — не просто помогать друг другу, а создавать общие правила игры, ведущие к формированию полноценного единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны. 25 лет назад мы заложили для этого фундамент. Сегодня строим здание, а завтра возведем целый город на основе технологического суверенитета наших экономик. В нем обязательно найдется место для новых совместных проектов, прорывных технологий и новых открытий».

Александр Лукашенко заметил, что с Президентом России Владимиром Путиным они часто говорят: союз Беларуси и России проверен временем. «Но сегодня я скажу больше — он проверен самой жизнью. И пока мы сохраняем верность общим идеалам, пока мы вместе строим общее будущее, нас не сломить никому. В этом непреходящая сила Союзного государства, залог нашей непобедимости», — заявил белорусский лидер.

