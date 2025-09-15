Минобороны: Беларусь принимает комплекс мер по обеспечению прозрачности учений «Запад-2025»

«Беларусь принимает комплекс мер по обеспечению транспарентности и прозрачности совместных стратегических учений “Запад-2025”. Еще в декабре 2024 года все 56 государств ОБСЕ были уведомлены о проведении самой крупной военной активности на территории Республики Беларусь в сентябре будущего года. Были сообщены параметры учений. Ожидаемо на Западе поднялась истерия, а также необоснованные обвинения в якобы агрессивности этих учений и подготовке к вооруженному конфликту. Почему ожидаемо? Потому что это входило в русло политики Запада, в русло действий повышения градуса напряженности», — сказал Валерий Ревенко.
С учетом того, что необходимо снижать градус напряженности, доносить всему мировому сообществу миролюбивость подходов Республики Беларусь, в апреле 2025 года был переработан замысел учения: практически вдвое сокращена численность личного состава, вооружения и военной техники, все мероприятия были перенесены вглубь территории страны. «После этого (на наш взгляд, контрпродуктивно и нелогично) Республика Польша заявила о проведении на своей территории учения “Железный защитник — 2025” с численностью участников до 30 тыс. человек, что в разы превышает заявленную численность принимающих участие в учении на территории нашей страны подразделений», — подчеркнул помощник министра обороны.
Для снижения градуса напряженности также были приняты меры, чтобы донести до западной общественности и руководства соседних государств важность диалога. «За 42 дня до начала учения по сети связи ОБСЕ была направлена информация о параметрах проводимого учения, числе участников (6850 человек), а также приглашения для всех 56 государств ОБСЕ принять участие в наблюдении за этим мероприятием», — отметил Валерий Ревенко.
Он указал, что 15 сентября за розыгрышем наблюдали представители около 23 государств, в том числе 3 представителя государств — членов НАТО, представители военно-дипломатического корпуса. «Также на учениях присутствует представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ. Мы предоставили ему возможность посетить все воинские подразделения, принимающие участие в учении, все полигоны, а также провести беседу с военнослужащим как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Таким образом, эти учения, на наш взгляд, являются беспрецедентно открытыми. Мы не несем никому угрозы. Мы за выстраивание конструктивного диалога», — резюмировал помощник министра обороны.