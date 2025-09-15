Минобороны: Беларусь принимает комплекс мер по обеспечению прозрачности учений «Запад-2025»

«Беларусь принимает комплекс мер по обеспечению транспарентности и прозрачности совместных стратегических учений “Запад-2025”. Еще в декабре 2024 года все 56 государств ОБСЕ были уведомлены о проведении самой крупной военной активности на территории Республики Беларусь в сентябре будущего года. Были сообщены параметры учений. Ожидаемо на Западе поднялась истерия, а также необоснованные обвинения в якобы агрессивности этих учений и подготовке к вооруженному конфликту. Почему ожидаемо? Потому что это входило в русло политики Запада, в русло действий повышения градуса напряженности», — сказал Валерий Ревенко.