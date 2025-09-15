В Самаре на выборах в городскую думу лидирует 31 кандидат от «Единой России»

Об этом сообщается на сайте облибиркома.
От партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в городскую думу Самары прошли два кандидата: Владислав Широчин (девятый округ, 2237) и Виталий Пичкунов (26 округ, 1805 голосов).
