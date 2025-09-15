Ричмонд
В Самаре на выборах в городскую думу лидирует 31 кандидат от «Единой России»

По предварительным данным, максимальное число голосов на выборах в городскую думу Самары восьмого созыва получил 31 кандидат от партии «Единая Россия». Среди лидеров оказались, в числе прочих, действующий председатель гордумы Алексей Дегтев (22 округ, 7118 голосов) и зампред городского парламента Сергей Рязанов (5456 голосов).

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщается на сайте облибиркома.

От ЛДПР на выборах в городскую думу лидировали три кандидата: Ирина Шведова в 16 округе (2014 голосов), Наталья Бисярина — в 21-м (1667) и Максим Венедиктов — 31-м (2934). От КПРФ большинство голосов набрал Дмитрий Асеев (20 округ): его поддержали 2850 избирателей.

От партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в городскую думу Самары прошли два кандидата: Владислав Широчин (девятый округ, 2237) и Виталий Пичкунов (26 округ, 1805 голосов).

