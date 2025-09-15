Лукашенко встретился с губернатором Херсонской области Сальдо

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Переговоры состоялись 15 сентября в Минске. С губернатором Херсонской области белорусский лидер обсудил ряд тем. В том числе, речь шла об укреплении сотрудничества и обмене опытом в промышленной и сельскохозяйственной отраслях.
Александр Лукашенко также сказал Владимиру Сальдо, что Беларусь намерена всячески способствовать развитию Херсонской области.
— Впереди у нас большой объем работы, — констатировал белорусский президент.
