Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко встретился с губернатором Херсонской области Сальдо

Лукашенко сказал, что Беларусь будет способствовать развитию Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Переговоры состоялись 15 сентября в Минске. С губернатором Херсонской области белорусский лидер обсудил ряд тем. В том числе, речь шла об укреплении сотрудничества и обмене опытом в промышленной и сельскохозяйственной отраслях.

Александр Лукашенко также сказал Владимиру Сальдо, что Беларусь намерена всячески способствовать развитию Херсонской области.

— Впереди у нас большой объем работы, — констатировал белорусский президент.

Еще Лукашенко сказал, за что благодарит Трампа.

Тем временем глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью. Еще Рыженков сказал, что закрытие границы с Беларусью испортит отношения Польши с другими странами.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше