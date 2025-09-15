Глава Башкирии прояснил ситуацию с «Башкиравтодором»

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе 15 сентября объяснил главам муниципалитетов ситуацию с предприятием «Башкиравтодор», дав объективную картину происходящего.
«Вы знаете, у нас были определенные проблемы с “Башкиравтодором”. Как говорится, когда он начинает “хромать”, вся республика начинает “хромать”, так как это наше главное государственное предприятие, которое обеспечивает содержание и строительство дорог. К сожалению, к прошлому году после ряда неудачных решений оно находилось в очень сложном состоянии. Мы с Андреем Геннадьевичем (Назаровым, премьер-министром правительства РБ — прим. ред.) провели ряд достаточно важных и нужных действий. И с середины этого лета предприятие начало выходить на операционную прибыль. У него сформировался кредитный портфель в несколько миллиардов рублей. И так как были долги, оно находилось в стадии наблюдения. Тем не менее предприятие работало, но была осуществлена попытка рейдерского захвата. Я сейчас это спокойно, уверенно говорю, так как мы во всем разобрались. Главное, эту попытку мы отбили. Нам пытались противостоять опытные в таких делах специалисты. И я публично хочу поблагодарить и прокуратуру, которая заняла принципиальную позицию, и управление ФСБ по Республике Башкортостан. Это большая работа была на самом деле», — объяснил Радий Хабиров.
Суть рейдерской атаки заключалась в том, что несмотря на все усилия вывести предприятие из кризисной ситуации, решением судьи Арбитражного суда РБ было введено конкурсное производство. А это означает, объяснил руководитель региона, немедленную остановку работы предприятия, распродажу активов и увольнение людей — 5 тысяч сотрудников «Башкиравтодора».
«Я не комментирую решения судов. Но это было возмутительнейшее решение. Потому что предприятие работает, и вдруг по требованию одного из небольших кредиторов вводят конкурсное производство. Понимаете, что такое конкурсное производство? Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов. И увольнение людей. Вот такая была ситуация. Хорошо, что мы это все остановили. Главам муниципалитетов говорю спасибо за терпение, потому что все ДРСУ у вас в подвешенном состоянии. Но что произошло из неприятного? На два месяца остановилась вся производственная деятельность. И долги по зарплате там сейчас есть. Мы поэтапно все это выправим, разумеется. Но самый эффективный период для выполнения дорожно-ремонтных работ мы пропустили», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона отметил, что сейчас предприятие работает.
«Никаким чертям мы его никогда не отдадим. Оно работает. Минтрансу, аппарату правительства спасибо большое. Грамотно все отработали, так и должно быть. Жизнь очень конкурентная. Все борются за какие-то блага. Ладно бы боролись нормальным способом. На предприятии сейчас важно всё утрясти, “устаканить”, выплатить задолженность по зарплате. Те работы, которые ещё возможно выполнить, нужно делать. Глав муниципалитетов и руководителей ДРСУ я прошу провести собрания в коллективах. Спокойно работайте и двигаемся дальше. Я так подробно всё это объяснил, потому что возня какая-то идёт вокруг этого. И я дал предельно объективную картину того, что происходило. Работаем дальше», — отметил Глава Башкирии.