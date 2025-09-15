Глава Башкирии прояснил ситуацию с «Башкиравтодором»

«Вы знаете, у нас были определенные проблемы с “Башкиравтодором”. Как говорится, когда он начинает “хромать”, вся республика начинает “хромать”, так как это наше главное государственное предприятие, которое обеспечивает содержание и строительство дорог. К сожалению, к прошлому году после ряда неудачных решений оно находилось в очень сложном состоянии. Мы с Андреем Геннадьевичем (Назаровым, премьер-министром правительства РБ — прим. ред.) провели ряд достаточно важных и нужных действий. И с середины этого лета предприятие начало выходить на операционную прибыль. У него сформировался кредитный портфель в несколько миллиардов рублей. И так как были долги, оно находилось в стадии наблюдения. Тем не менее предприятие работало, но была осуществлена попытка рейдерского захвата. Я сейчас это спокойно, уверенно говорю, так как мы во всем разобрались. Главное, эту попытку мы отбили. Нам пытались противостоять опытные в таких делах специалисты. И я публично хочу поблагодарить и прокуратуру, которая заняла принципиальную позицию, и управление ФСБ по Республике Башкортостан. Это большая работа была на самом деле», — объяснил Радий Хабиров.