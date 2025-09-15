Ричмонд
Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Кубани с 83,17% голосов

Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побеждает на выборах по итогам обработки 100% избирательных протоколов.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края. Действующий глава региона набрал 83,17% голосов по итогам обработки всех избирательных протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

8,56% голосов набрал кандидат от КПРФ, секретарь комитета краевого отделения партии Александр Сафронов. За кандидата от ЛДПР, председателя комитета заксобрания края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи Ивана Тутушкина отдали 4,51% голосов.

Кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», зампред комитета заксобрания края по земельным и имущественным отношениям Денис Хмелевской набрал 3,01% голосов.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
