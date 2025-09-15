МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Беспорядки в Сербии во многом связаны с подрывной деятельностью Евросоюза, цель которого — привести к власти в этой стране лояльное себе руководство, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.