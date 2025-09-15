Ричмонд
СВР: Евросоюз готовит сербский майдан

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Беспорядки в Сербии во многом связаны с подрывной деятельностью Евросоюза, цель которого — привести к власти в этой стране лояльное себе руководство, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Источник: © РИА Новости

«Евросоюз готовит “сербский майдан”… По поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств», — говорится в сообщении.

«Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство», — добавили в СВР.

