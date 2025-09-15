«Евросоюз готовит “сербский майдан”… По поступающей в СВР России информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств», — говорится в сообщении.
«Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство», — добавили в СВР.
