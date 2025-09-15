Лукашенко заявил, что нет альтернативы мирным переговорам по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у мирных переговоров по Украине нет альтернативы, пишет БелТА.
Так, в интервью российскому журналу «Разведчик» белорусский лидер заявил, каким должны быть переговоры по Украине, заметив, что мирным переговорам нет альтернативы.
— Это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта, — прокомментировал он.
Отдельно Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас остается верить в действительность желания президента США Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту. При этом глава Беларуси подчеркнул, что президент США во время переговоров на Аляске с президентом России Владимиром Путиным справился со своей ролью посредника.
— Он играл исключительно роль посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта, — считает белорусский президент.
Еще Лукашенко напомнил о своем телефонном разговоре с Трампом непосредственно перед переговорами на Аляске, назвав этот разговор «откровенным и хорошим». И поделился, что им было изложены свое видение и точка зрения по украинскому конфликту, которые выслушал глава США.
— Насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске — это уже ему виднее, — констатировал президент Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».
