Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что нет альтернативы мирным переговорам по Украине

Лукашенко сказал, какими должны быть мирные переговоры по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у мирных переговоров по Украине нет альтернативы, пишет БелТА.

Так, в интервью российскому журналу «Разведчик» белорусский лидер заявил, каким должны быть переговоры по Украине, заметив, что мирным переговорам нет альтернативы.

— Это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта, — прокомментировал он.

Отдельно Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас остается верить в действительность желания президента США Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту. При этом глава Беларуси подчеркнул, что президент США во время переговоров на Аляске с президентом России Владимиром Путиным справился со своей ролью посредника.

— Он играл исключительно роль посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта, — считает белорусский президент.

Еще Лукашенко напомнил о своем телефонном разговоре с Трампом непосредственно перед переговорами на Аляске, назвав этот разговор «откровенным и хорошим». И поделился, что им было изложены свое видение и точка зрения по украинскому конфликту, которые выслушал глава США.

— Насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске — это уже ему виднее, — констатировал президент Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».

Еще президент Беларуси встретился с губернатором Херсонской области Сальдо.

Кроме того, Лукашенко сказал, за что благодарит Трампа.

Тем временем глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью. Еще Рыженков сказал, что закрытие границы с Беларусью испортит отношения Польши с другими странами.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше