Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ревенко: Беларусь и Польша выходят на выстраивание диалога

БОРИСОВСКИЙ ПОЛИГОН, 15 сен — Sputnik. У военно-политического руководства Беларуси и Польши есть потенциал для выстраивания конструктивного диалога, заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он напомнил о том, как Польша резко отреагировала на учения «Запад-2025» в Беларуси, объявив операцию «Восточный страж» вблизи польско-белорусской границы с привлечением 30-тысячного военного контингента НАТО.

Это вызвало соответствующую озабоченность у руководства нашего государства, и 8 сентября 2025 года мы направили (запрос) с целью разъяснить данную необычную военную активность на территории соседнего государства.

сказал Ревенко

Представитель Минобороны отметил, что в установленный срок военно-политическое руководство Польши дало ответ по параметрам проводимого учения и разъяснило белорусской стороне все интересующие нюансы.

Это свидетельствует о чем? О том, что у нас есть направление для конструктивного разговора.

пояснил начальник департамента

После чего добавил, что в «дополнение к нашей помощи противовоздушной обороне Республики Польша в идентифицировании беспилотных летательных аппаратов» можно говорить о том, что Минск и Варшава «идут в нужном направлении — конструктивном выстраивании профессионального диалога».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше