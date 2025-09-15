Ревенко: Беларусь и Польша выходят на выстраивание диалога

Он напомнил о том, как Польша резко отреагировала на учения «Запад-2025» в Беларуси, объявив операцию «Восточный страж» вблизи польско-белорусской границы с привлечением 30-тысячного военного контингента НАТО.
Это вызвало соответствующую озабоченность у руководства нашего государства, и 8 сентября 2025 года мы направили (запрос) с целью разъяснить данную необычную военную активность на территории соседнего государства.
Представитель Минобороны отметил, что в установленный срок военно-политическое руководство Польши дало ответ по параметрам проводимого учения и разъяснило белорусской стороне все интересующие нюансы.
Это свидетельствует о чем? О том, что у нас есть направление для конструктивного разговора.
После чего добавил, что в «дополнение к нашей помощи противовоздушной обороне Республики Польша в идентифицировании беспилотных летательных аппаратов» можно говорить о том, что Минск и Варшава «идут в нужном направлении — конструктивном выстраивании профессионального диалога».