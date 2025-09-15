Ричмонд
В России ответили на заявление Трампа о Путине и Зеленском

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя «Ленте.ру» заявление президента США Дональда Трампа о взаимной ненависти глав России и Украины, напомнил, что Владимир Путин не раз заявлял о своей готовности к диалогу с Владимиром Зеленским.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сенатор подчеркнул, заявление Трампа является исключительно его личным наблюдением, и не стоит при анализе политических реалий опираться на эмоциональную оценку американского президента.

«Трудно судить о тех ощущениях, которые вызывает Зеленский у нашего президента. Но это все в данном случае больше философские рассуждения, чем политические. Конечно, большой любви нет. Но в данном случае речь идет не о симпатиях и антипатиях, а о способности разговаривать», — указал Карасин.

Он также отметил, что Владимир Путин неоднократно отмечал готовность к переговорам с Зеленским.

По утверждению Трампа, взаимная ненависть между Путина и Зеленского блокирует возможность диалога между ними. Исходя из этого, президент США выразил готовность лично провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

