В России ответили на заявление Трампа о Путине и Зеленском

Сенатор подчеркнул, заявление Трампа является исключительно его личным наблюдением, и не стоит при анализе политических реалий опираться на эмоциональную оценку американского президента.
«Трудно судить о тех ощущениях, которые вызывает Зеленский у нашего президента. Но это все в данном случае больше философские рассуждения, чем политические. Конечно, большой любви нет. Но в данном случае речь идет не о симпатиях и антипатиях, а о способности разговаривать», — указал Карасин.
Он также отметил, что Владимир Путин неоднократно отмечал готовность к переговорам с Зеленским.
По утверждению Трампа, взаимная ненависть между Путина и Зеленского блокирует возможность диалога между ними. Исходя из этого, президент США выразил готовность лично провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине.