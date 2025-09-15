Ричмонд
«Единая Россия» уверенно победила на выборах в Калининградской области

В Калининградской области завершились трёхдневные выборы в окружные советы депутатов.

Источник: Янтарный край

Самая высокая явка зафиксирована в Славском округе — 42,7%, самая низкая — в Гусевском, всего 12,23%.

В лидерах по активности также Черняховский (42,18%) и Ладушкинский округа (41,59%). Замыкают список Светловский (17,33%) и Гусевский округа. В Светловском, Озёрском и Гусевском округах проходили дополнительные выборы — по одному мандату, и все они достались кандидатам от «Единой России».

Всего «Единая Россия» выиграла в 127 из 138 округов, полностью сформировав советы Ладушкина и Славска. «Новые люди» взяли два мандата в Зеленоградском округе и одно место в Черняховске. КПРФ и ЛДПР получили по одному представителю в советах Полесска, Гвардейска и Советска. В Балтийске мандат достался ЛДПР, а в Советске — самовыдвиженцу.

Из 506 кандидатов девять (1,7%) являются участниками специальной военной операции.

