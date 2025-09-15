«Не питаем иллюзий насчет скорого возобновления диалога». Лукашенко сказал о своем видении перспектив отношений Беларуси и Польши

Беларусь не писает иллюзий относительно скорого возобновления диалога с Польшей после прихода к власти в этой стране Кароля Навроцкого, но все же надеется на нормализацию отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью российскому журналу «Разведчик», сообщает БелТА.
«Скажу честно, мы не питаем иллюзий относительно скорого возобновления диалога», — отметил президент.
По мнению Александра Лукашенко, польский народ хочет развивать отношения с Беларусью.
«Поляки и белорусы не враги друг другу», — подчеркнул глава государства.
Но в тоже время Кароль Навроцкий — убежденный сторонник НАТО и союза с США.
«Потому не приходится ждать, что будет, как прежде. Но мы все же надеемся, что у польских коллег возобладают политические мудрость и здравомыслие», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко надеется, что по ту сторону границы белорусов услышат, будут объективно оценивать ситуацию в нашей стране и перестанут вмешиваться в ее внутренние дела.
«Мы открыты для диалога. В современных условиях важно находить пути для решения проблем, а не создавать новые», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Напомним, что 11 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).
При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад — 2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.
Кроме того, Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».