«Не питаем иллюзий насчет скорого возобновления диалога». Лукашенко сказал о своем видении перспектив отношений Беларуси и Польши

Беларусь не писает иллюзий относительно скорого возобновления диалога с Польшей после прихода к власти в этой стране Кароля Навроцкого, но все же надеется на нормализацию отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью российскому журналу «Разведчик», сообщает БелТА.