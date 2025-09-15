Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не питаем иллюзий насчет скорого возобновления диалога». Лукашенко сказал о своем видении перспектив отношений Беларуси и Польши

Лукашенко сказал о шансах возобновить диалог Беларуси и Польши.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь не писает иллюзий относительно скорого возобновления диалога с Польшей после прихода к власти в этой стране Кароля Навроцкого, но все же надеется на нормализацию отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью российскому журналу «Разведчик», сообщает БелТА.

«Скажу честно, мы не питаем иллюзий относительно скорого возобновления диалога», — отметил президент.

По мнению Александра Лукашенко, польский народ хочет развивать отношения с Беларусью.

«Поляки и белорусы не враги друг другу», — подчеркнул глава государства.

Но в тоже время Кароль Навроцкий — убежденный сторонник НАТО и союза с США.

«Потому не приходится ждать, что будет, как прежде. Но мы все же надеемся, что у польских коллег возобладают политические мудрость и здравомыслие», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко надеется, что по ту сторону границы белорусов услышат, будут объективно оценивать ситуацию в нашей стране и перестанут вмешиваться в ее внутренние дела.

«Мы открыты для диалога. В современных условиях важно находить пути для решения проблем, а не создавать новые», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, что 11 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).

При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад — 2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.

Кроме того, Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше