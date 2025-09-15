Ричмонд
Мирзиёев: Если мы обеспечим качество образования, наши дети станут лидерами во всех сферах

ТАШКЕНТ, 15 сентября — Sputnik. Если мы обеспечим качественное образование, наши дети станут лидерами во всех сферах, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер страны посетил Бостанлыкский район Ташобласти и ознакомился с условиями в детском оздоровительном лагере «Ренессанс».

По инициативе Шавката Мирзиёева начата подготовка молодежи к поступлению в престижные университеты Лиги плюща США. Для этого утвердили национальную программу. В этом году отобрали 1,5 тыс. учеников, к которым прикрепили 208 наставников из Президентских и специализированных школ.

Лагерь «Ренессанс» стал частью этой системы. Если раньше лагеря воспринимались лишь как место отдыха, то теперь этот подход кардинально изменился. Здесь учащиеся проходят трехнедельные интенсивные курсы в течение года. Лучшие 40 участников направят в университеты Лиги плюща для обмена опытом.

Лагерь рассчитан почти на 500 учащихся, на его территории расположены современные административные, учебные и жилые корпуса. Для удобства гостей построили гостиницу, столовую и автостоянки.

В летних семинарах участвовали победители олимпиад, обладатели международных языковых сертификатов, а также дети из социально уязвимых семей.

Президент ознакомился с условиями в корпусах и проектами учащихся.

STEAM-классы, симулятор управления самолетом, лаборатории естественных наук помогают превращать интересы детей в практические навыки. Библиотека расширяет их знания, спортивные площадки укрепляют здоровье, а творческие мастерские поддерживают занятия искусством и литературой. Живописная природа и дружеская атмосфера способствуют вдохновению и стремлениям молодежи.

Глава республики также встретился с руководством и выпускниками Университета «Новый Узбекистан».

Потенциал, энергия и стремление нашей молодежи огромны. Если мы, как государство и народ обеспечим качественное образование, наши дети станут лидерами во всех сферах.

сказал Шавкат Мирзиёев

Президенту представили проект кампуса Университета аль-Хорезми. Он дал поручения по эффективной реализации проекта.