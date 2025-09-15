Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ряд более воинственно настроенных стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока, сообщает портал Euractiv.

Источник: © РИА Новости

Ранее Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.

«Некоторые из более воинственно настроенных (европейских — ред.) стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России, эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов — ред.)», — пишет портал.

Как напоминает Euractiv, большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ужесточили выдачу виз. Однако некоторые из стран-членов блока, такие как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия, по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку рассчитывают на них в туристический сезон.

Кроме того, портал напоминает, что в ЕС рассматривают возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов, запретив им выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы. Как сообщает Euractiv, некоторые члены блока относятся к этой идее с сомнением, опасаясь ответных мер России в отношении европейских дипломатов в Москве.

«Однако пока что эта идея не получила поддержки у более скептически настроенных стран ЕС, поскольку есть сомнения относительно того, как эффективно следить за соблюдением (ограничений — ред.) при отсутствии внутреннего пограничного контроля», — говорится в материале портала.

Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше