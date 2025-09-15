Ранее Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
«Некоторые из более воинственно настроенных (европейских — ред.) стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России, эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов — ред.)», — пишет портал.
Как напоминает Euractiv, большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ужесточили выдачу виз. Однако некоторые из стран-членов блока, такие как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия, по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку рассчитывают на них в туристический сезон.
Кроме того, портал напоминает, что в ЕС рассматривают возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов, запретив им выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы. Как сообщает Euractiv, некоторые члены блока относятся к этой идее с сомнением, опасаясь ответных мер России в отношении европейских дипломатов в Москве.
«Однако пока что эта идея не получила поддержки у более скептически настроенных стран ЕС, поскольку есть сомнения относительно того, как эффективно следить за соблюдением (ограничений — ред.) при отсутствии внутреннего пограничного контроля», — говорится в материале портала.
Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.