В Госдуме прокомментировали инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии

«Это чушь. Кто-то залетел и вылетел обратно. Со стороны Украины залетели, со стороны Украины вылетели, и обвинили в этом Россию. (…) Когда говорят, что это было неоднократно, то, скорее всего, это Украина», — приводит слова Алексея Чепы «Лента.ру».
Депутат добавил, что даже если допустить нарушение воздушного пространства дроном, то понятно, что это было сделано по ошибке, а не в целях разведки, как стремятся выдать в Румынии.
Инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии произошел 13 сентября. Дрон заметили неподалеку от города Тулча, который располагается рядом с границей Украины. В Румынии отметили, что беспилотник не заходил на территорию населенных пунктов и не угрожал безопасности населения. Румынские власти считают, что БПЛА принадлежит России.
На следующий день в румынский МИД вызвали представителя дипломатического ведомства России Владимира Липаева. Дипломат получил решительный протест из-за нарушения воздушного пространства страны якобы российским дроном. Однако никаких доказательств, указывающих на то, что БПЛА принадлежал ВС РФ, румынская сторона не предоставила. Также в МИД Румынии не рассказали, как идентифицировали, кем был запущен беспилотник.