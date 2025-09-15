Ричмонд
В Госдуме прокомментировали инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии

Обвинения Румынии в нарушении воздушного пространства российским дроном голословные, а претензии к России не имеют под собой оснований. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это чушь. Кто-то залетел и вылетел обратно. Со стороны Украины залетели, со стороны Украины вылетели, и обвинили в этом Россию. (…) Когда говорят, что это было неоднократно, то, скорее всего, это Украина», — приводит слова Алексея Чепы «Лента.ру».

Депутат добавил, что даже если допустить нарушение воздушного пространства дроном, то понятно, что это было сделано по ошибке, а не в целях разведки, как стремятся выдать в Румынии.

Инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии произошел 13 сентября. Дрон заметили неподалеку от города Тулча, который располагается рядом с границей Украины. В Румынии отметили, что беспилотник не заходил на территорию населенных пунктов и не угрожал безопасности населения. Румынские власти считают, что БПЛА принадлежит России.

На следующий день в румынский МИД вызвали представителя дипломатического ведомства России Владимира Липаева. Дипломат получил решительный протест из-за нарушения воздушного пространства страны якобы российским дроном. Однако никаких доказательств, указывающих на то, что БПЛА принадлежал ВС РФ, румынская сторона не предоставила. Также в МИД Румынии не рассказали, как идентифицировали, кем был запущен беспилотник.

