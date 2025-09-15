Сальдо: визит в Беларусь нацелен на восстановление Херсонской области

Он поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. По словам Сальдо, Беларусь многое делает для того, чтобы в области продолжалось мирное развитие.
Губернатор напомнил, что регион по решению Минэкономики РФ является геостратегической территорией, в том числе в связи с наличием выхода к двум морям — Черному и Азовскому, а его поездка в Беларусь нацелена на перспективу восстановления области.
У нас сейчас непросто. Идет специальная военная операция, но тем не менее люди живут, работают и — вы знаете об этом — убирают хлеб, несмотря на то, что противник мешает этому, пытается мешать мирному процессу.
Он также уточнил, что не ощущает себя в республике как гость, поскольку приехал к своим друзьям.
Позже в своем Telegram-канале он выразил уверенность, что сотрудничество региона и Беларуси принесет ощутимые результаты и для херсонцев, и для белорусов.