Сальдо: визит в Беларусь нацелен на восстановление Херсонской области

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Глава Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в понедельник заявил, что его визит в республику нацелен на восстановление региона.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Он поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. По словам Сальдо, Беларусь многое делает для того, чтобы в области продолжалось мирное развитие.

Губернатор напомнил, что регион по решению Минэкономики РФ является геостратегической территорией, в том числе в связи с наличием выхода к двум морям — Черному и Азовскому, а его поездка в Беларусь нацелена на перспективу восстановления области.

У нас сейчас непросто. Идет специальная военная операция, но тем не менее люди живут, работают и — вы знаете об этом — убирают хлеб, несмотря на то, что противник мешает этому, пытается мешать мирному процессу.

сказал Сальдо

Он также уточнил, что не ощущает себя в республике как гость, поскольку приехал к своим друзьям.

Позже в своем Telegram-канале он выразил уверенность, что сотрудничество региона и Беларуси принесет ощутимые результаты и для херсонцев, и для белорусов.

