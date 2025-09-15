Губернатор Александр Гусев подвел итоги трехдневного голосования

Трехдневное голосование, проходившее с 12 по 14 сентября 2025 года, завершено. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подвел итоги трехдневного избирательного марафона в штабе «Единой России».
«Пожалуй, один из самых важных итогов — высокая явка. Мы сравнили с прошлыми показателями — и на уровне всей Российской Федерации это достаточно высокий результат. Возможно, не в числе трёх лидеров, но всё же — достойный показатель. Это говорит о том, что люди неравнодушны, что им важно, кто будет представлять их интересы — как на уровне территории, так и страны в целом», — подчеркнул глава региона.
Эксперты-политологи также отмечают высокую явку, позитивные изменения в организации голосования и рост профессионализма участковых избирательных комиссий.
Лектор Российского общества «Знание», руководитель агентства консалтинга Денис Пименов поделился впечатлениями о работе сотрудников избирательных участков. По его словам, граждан вежливо приветствовали, выдавали бюллетени и объясняли процесс голосования:
«Следя за ситуацией в разных новостных источниках, казалось, что на участках должны были быть сплошные битвы и столкновения, крики. Но по факту это все было лишь в этих самых каналах и не соответствовало действительности. Кстати, насколько мне известно, практически никакие заявленные факты нарушений не были подтверждены при проверках».
Руководитель аппарата молодёжной избирательной комиссии Воронежской области Сабрина Абдуллоева подчеркнула, что выборы в ЕДГ-2025 являются ярким примером того, как легитимно, открыто и прозрачно может проходить волеизъявление граждан:
«Особенно хочется отметить значительный вклад молодёжи и выразить благодарность, потому что молодое поколение проявило не только активность в работе УИК в качестве членов комиссии, наблюдателей и волонтеров, но и осознанно отнеслась к выбору своего будущего. Ваш голос — это ваш вклад в развитие нашего общества, и вместе мы можем сделать его лучше!».