В Татарстане 113 ветеранов спецоперации избраны муниципальными депутатами

Из числа победивших участников спецоперации 80 были выдвинуты партией «Единая Россия».
В воскресенье, 14 сентября, в Татарстане проходил единый день голосования. Жители республики выбирали Раиса Татарстана. Также были организованы выборы депутата Госсовета по Мелекесскому округу № 18 и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.
В выборах Раиса Татарстана участвовали четыре кандидата (в алфавитном порядке): Рустам Минниханов («Единая Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР). Победу одержал действующий Раис РТ Рустам Минниханов.
В муниципальных выборах участвовали свыше 11,4 тыс. кандидатов, среди них — представители основных партий и более 2,6 тыс. самовыдвиженцев. В общей сложности 2752 избирательных участка работали с 7.00 до 20.00.