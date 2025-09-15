«Творят на границе такое, что уму непостижимо». Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью российскому журналу «Разведчик» ответил на вопрос журналиста о реакции Минска в случае, если Польша и страны Балтии от разговоров заминировать границы перейдут к делу, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко сказал, что выход этих стран из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью не что иное, как очередная попытка надавить на Беларусь.
«Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную», — подчеркнул белорусский лидер.
По словам Александра Лукашенко, пока особых рисков и прямых военных угроз Беларусь не видит, поскольку противопехотные мины — оборонительный тип оружия.
По словам белорусского лидера, Беларусь всегда предлагала и предлагает жить по добрососедски.
«Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо», — констатировал Александр Лукашенко.
Кстати, также Александр Лукашенко сказал о своем видении перспектив отношений Беларуси и Польши: «Не питаем иллюзий насчет скорого возобновления диалога».
Напомним, что 11 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).
При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад — 2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.
Кроме того, Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».