«Творят на границе такое, что уму непостижимо». Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии

Лукашенко охарактеризовал ситуацию на границе Беларуси и стран НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью российскому журналу «Разведчик» ответил на вопрос журналиста о реакции Минска в случае, если Польша и страны Балтии от разговоров заминировать границы перейдут к делу, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко сказал, что выход этих стран из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью не что иное, как очередная попытка надавить на Беларусь.

«Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, пока особых рисков и прямых военных угроз Беларусь не видит, поскольку противопехотные мины — оборонительный тип оружия.

По словам белорусского лидера, Беларусь всегда предлагала и предлагает жить по добрососедски.

«Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо», — констатировал Александр Лукашенко.

Кстати, также Александр Лукашенко сказал о своем видении перспектив отношений Беларуси и Польши: «Не питаем иллюзий насчет скорого возобновления диалога».

Напомним, что 11 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).

При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад — 2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.

Кроме того, Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».

