Песков назвал очевидным участие НАТО в конфликте с Россией

«НАТО воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах. НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму», — сказал.
Ранее глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. Сикорский напомнил, что эта идея обсуждалась еще год назад.
«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны. — РБК) над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать», — сказал он.
