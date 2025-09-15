Ричмонд
Песков назвал очевидным участие НАТО в конфликте с Россией

Страны Североатлантического блока уже давно участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, это положение очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

«НАТО воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах. НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму», — сказал.

Ранее глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. Сикорский напомнил, что эта идея обсуждалась еще год назад.

«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны. — РБК) над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать», — сказал он.

Материал дополняется.

