Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье назначили нового заместителя начальника УМВД

Олег Дубовицкий посвятил службе уже более 30 лет своей жизни.

Источник: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Полковник полиции Олег Дубовицкий назначен заместителем начальника УМВД России по Приморскому краю. Он будет курировать миграционное направление. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Олег Дубовицкий родился в 1972 году во Владивостоке, имеет два высших образования, включая юридическое. В органах внутренних дел служит с 1994 года. За 30 лет прошел путь от оперуполномоченного до руководителя.

До нового назначения возглавлял Управление по вопросам миграции Приморского края. Имеет государственные награды, включая медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Руководство УМВД выразило уверенность в профессионализме нового заместителя и пожелало ему успехов в работе.