В Приморье назначили нового заместителя начальника УМВД

Полковник полиции Олег Дубовицкий назначен заместителем начальника УМВД России по Приморскому краю. Он будет курировать миграционное направление. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Олег Дубовицкий родился в 1972 году во Владивостоке, имеет два высших образования, включая юридическое. В органах внутренних дел служит с 1994 года. За 30 лет прошел путь от оперуполномоченного до руководителя.
До нового назначения возглавлял Управление по вопросам миграции Приморского края. Имеет государственные награды, включая медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Руководство УМВД выразило уверенность в профессионализме нового заместителя и пожелало ему успехов в работе.