Единый день голосования в России прошел успешно.
В целом у многих избранных губернаторов, действительно, очень высокие результаты. Конечно, это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников.
В Кремле видели сообщения в СМИ, что лидер США Дональд Трамп предложил «семерке» изъять замороженные активы России.
РФ не оставит без реакции изъятие ее активов, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность.
Помимо того, что это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действия России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность. Бесследно подобные шаги оставлены не будут.
Кремль указал на паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной.
Москва сохраняет готовность к урегулированию по Украине мирным путем, но Киев искусственно тормозит процесс.
Подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет.
Призывы Киева к незамедлительной встрече лидеров «направлены на эмоциональный эффект».
Встреча Путина и Зеленского окажется бесполезной, если не будет хорошо подготовлена.
НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно.
НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму. Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией.
Европа игнорирует первопричины украинского кризиса и тем самым мешает мирному урегулированию.
Мы слышали эти заявления. Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами.
15 сентября Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.
В данном случае правительство придет к президенту в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу, наработки правительства будут докладываться президенту, и состоится обсуждение.
На неделе глава государства совершит несколько региональных поездок.