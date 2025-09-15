Арестованный мэр Красноярска Владислав Логинов подал в отставку

Мэр Красноярска Владислав Логинов написал заявление о сложении полномочий.
В горсовете Красноярска krsk.aif.ru подтвердили, что документ об отставке Владислава Логинова поступил на рассмотрение. 15 сентября его рассмотрела комиссия по самоуправлению, а 16 сентября его рассмотрят на сессии горсовета.
А в пресс-службе администрации Красноярска корреспонденту krsk.aif.ru сказали, что документ о сложении полномочий Владислава Логинова пока к ним не поступал.
Напомним, что Владислава Логинова обвиняют в получении взятки в размере более 180 млн рублей.