Арестованный мэр Красноярска Владислав Логинов подал в отставку

Просьбу об отставке градоначальника депутаты красноярского горсовета рассмотрят на сессии 16 сентября.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Мэр Красноярска Владислав Логинов написал заявление о сложении полномочий.

В горсовете Красноярска krsk.aif.ru подтвердили, что документ об отставке Владислава Логинова поступил на рассмотрение. 15 сентября его рассмотрела комиссия по самоуправлению, а 16 сентября его рассмотрят на сессии горсовета.

А в пресс-службе администрации Красноярска корреспонденту krsk.aif.ru сказали, что документ о сложении полномочий Владислава Логинова пока к ним не поступал.

Напомним, что Владислава Логинова обвиняют в получении взятки в размере более 180 млн рублей.