«У нас нет планов переходить границы без приглашения». Лукашенко сказал, что не советует проверять западным соседям Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью российскому журналу «Разведчик» сказал, что у белорусской армии нет планов переходить границу, сообщает БелТА.
«У нас нет планов переходить границы соседей без приглашения», — отметил глава белорусского государства и подчеркнул, что искренне не понимает, зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, накачивать армии войсками и техникой.
Александр Лукашенко предупредил, что, если западные страны соседи Беларуси, перейдут от слов к делу, то мало им не покажется.
«Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую», — предупредил Александр Лукашенко.
Кстати, Александр Лукашенко сказал о своем видении ситуации на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии: «Творят на границе такое, что уму непостижимо».
Кроме того, Александр Лукашенко сказал о своем видении перспектив отношений Беларуси и Польши: «Не питаем иллюзий насчет скорого возобновления диалога».
Напомним, что 11 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок (здесь подробнее).
При этом Глава МИД Максим Рыженков уверен, что после белорусско-российских учений «Запад-2025» Польша откроет границу: «Никуда они не денутся», — считает министр.
А еще Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».