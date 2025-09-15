На пост главы самарского облсуда не одобрен ни один кандидат

До истечения этого срока Вадим Кудинов заявил свою кандидатуру на конкурс на пост председателя Самарского областного суда в 2024 году, и ее согласовала ВККС РФ. В апреле 2025 года исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда был назначен Александр Шилов. Ранее он замещал Вадима Кудинова, когда тот возглавлял Красноглинский районный суд Самары.