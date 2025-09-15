Всем партиям по мандатам: чем завершились муниципальные выборы в Приморье

«Единая Россия» стала победителем всех муниципальных избирательных кампаний в Приморском крае, получив 80% разыгрываемых мандатов. В результате выборов формальное представительство в окружных думах, но не во всех одновременно, получили все участвовашие в них партии: и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), и впервые масштабно выступившие на местном уровне «Новые люди» (НЛ), сообщает ИА PrimaMedia.
В этом году в 11 муниципалитетах — треть от общего их числа в Приморье — проходило формирование и обновление представительных органов. Всего замещалось 194 депутатских мандата.
— По итогам выборов 155 мандатов получает «Единая Россия». «Справедливая Россия — За правду» — 8 мест, ЛДПР и «Новые люди» — по 9 мандатов, КПРФ — 10 мандатов. Также в двух округах победили кандидаты, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения. Один мандат остался нераспределенным, это произошло в Хасанском муниципальном округе, — сказала ИА PrimaMedia председатель Крайизбиркома (КИК) Татьяна Гладких.
Средняя явка на выборах составила 33,58%. По словам главы КИК, максимальная активность избирателей отмечена в Дальнереченском округе, в то время как минимальный показатель явки зафиксирован в Хасанском округе.
По данным территориальных избирательных комиссий, в выборах приняли участие 12 кандидатов, проходивших службу в зоне специальной военной операции. Из них 11 стали депутатами.
Стоит отметить, что для КПРФ эта муниципальная кампания была значительно успешей прошлогодней, по итогам которой она вообще не получила ни одного места.
Наибольшее число мандатов компартия смогла взять на выборах Думы Октябрьского муниципального округа (МО): у коммунистов три мандата из 15-ти. В Октябрьскую думу также прошли два самовыдвиженца. Остальные 10 мест получили единороссы.
ЛДПР максимальное число мандатов на этих выборах взяла в Ханкайском МО — три места в думе. По одному мандату здесь у СРЗП и «Новых людей». Остальные 10 — у «Единой России».
В Думе новообразованного Спасского МО «Единая Россия» получает 80% мест — 20 из 25 депутатов. По два мандата получили ЛДПР и «Новые люди», одно место — у СРЗП.
В новообразованном Кировском МО у «Единой России» практически 100%-й контроль. Один мандат из 18-ти достался СРЗП, здесь от этой партии избрался электоральный юрист из Республики Бурятия Николай Васюткин. В ходе этой кампании он выступал со стороны истцов в многочисленных исках по снятию с выборов кандидатов КПРФ. Коммунисты «отбились» в кассации, но к тому моменту кампания была уже на этапе досрочного голосования.
В еще одном пережившем в этом году реформу МСУ муниципалитете — Дальнереченском МО — 12 из 15-ти мест получает «Единая Россия», остальные три — КПРФ, ЛДПР и НЛ. Точно такой же расклад получился в Думе Чугуевского округа.
По одному эсеру и коммунисту прошло в Думу Яковлевского округа, остальные 13 мандатов — у «Единой России».
В Пограничном МО КПРФ улыбнулась удача на одном округе. «Новые люди» тоже смогли провести одного своего кандидата, но вряд ли можно было думать о проигрыше, когда твой кандидат — помощник главы мунокруга по мобилизационной работе. В остальных 13-ти округах победили единороссы.
В Анучинской думе у «Единой России» 12 из 15 мандатов. По одному месту получили «Новые люди», СРЗП и ЛДПР. Но примечателен новый созыв Думы Анучинского округа тем, что на почти на 90% он состоит из женщин. Депутатов-мужчин всего двое, оба — единороссы.
В Думе Тернейского округа аналогично 12 из 15 депутатов будут представлять «Единую Россию». В основном, это работники бюджетной сферы, госучреждений, но есть также предприниматели и несколько представителей начальствующего звена из градообразующего предприятия «Тернейлес». Впрочем, не всем руководителям «Тернейлеса» нашлось место среди единороссов. Заместитель гендиректора предприятия по персоналу Владимир Рябков шел от «Новых людей» и прошел, обеспечив партии один мандат в думе. От КПРФ в представительный орган избрался сторож Тернейского районного суда Владимир Усольцев, работавший и в прошлом созыве депутатом на непостоянной основе.
В Хорольской округе «Единая Россия» выиграла в 11-ти из 15 округов. По одному мандату в думе получают КПРФ, СРЗП, ЛДПР и «Новые люди».
Помимо основных кампаний в некоторых муниципалитетах проходили довыборы. «Единая Россия» на них выиграла везде — все четыре мандата в Арсеньеве, два в Партизанском округе, по одному мандату в Уссурийске, Большом Камне, ЗАТО Фокино, Михайловском округе. Исключением стал Ольгинский округ, где ЕР получила четыре мандата, а один — КПРФ.
