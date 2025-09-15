Всем партиям по мандатам: чем завершились муниципальные выборы в Приморье

В Думе Тернейского округа аналогично 12 из 15 депутатов будут представлять «Единую Россию». В основном, это работники бюджетной сферы, госучреждений, но есть также предприниматели и несколько представителей начальствующего звена из градообразующего предприятия «Тернейлес». Впрочем, не всем руководителям «Тернейлеса» нашлось место среди единороссов. Заместитель гендиректора предприятия по персоналу Владимир Рябков шел от «Новых людей» и прошел, обеспечив партии один мандат в думе. От КПРФ в представительный орган избрался сторож Тернейского районного суда Владимир Усольцев, работавший и в прошлом созыве депутатом на непостоянной основе.