Токаев принял генсекретаря Всемирной исламской лиги

Президент выразил признательность руководителю ВИЛ за неизменную поддержку инициатив нашей страны по развитию межрелигиозного диалога и значительный вклад в продвижение идей мира и согласия.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что во внутренней и внешней политике Казахстана особое место занимают вопросы сохранения межрелигиозного и межкультурного согласия.
По его словам, об этом свидетельствует и проведение в течение 22 лет заседаний Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Как сказал Глава государства, данный форум направлен на объединение усилий во имя укрепления глобальной безопасности и стабильности.
Кроме того, Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.
Генеральный секретарь ВИЛ высоко оценил традиционно проводимый в Астане Съезд как уникальную площадку для обмена мнениями и продвижения общечеловеческих ценностей. Он пожелал нашей стране благополучия и процветания.
За значительный вклад в укрепление межконфессионального согласия в мире и популяризацию исламской цивилизации Глава государства наградил шейха Мухаммеда бен Абдулкарима Аль-Ису орденом «Достық» I степени.