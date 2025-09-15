Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служба 112 вводит особые процедуры для звонков, связанных с выборами

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Единая национальная служба вызова экстренной помощи 112 и Генеральный инспекторат полиции (ГИП) определили отдельный набор специальных процедур для обработки вызовов, связанных с инцидентами, связанными с предстоящими 28 сентября выборами.

Источник: Sputnik.md

По словам директора Службы 112 Анатолие Виничука, звонки, касающиеся темы выборов поступают ежедневно. Граждане сообщают о случаях дезинформации, конфликтах, связанных с предвыборной кампанией, незаконном размещении предвыборных материалов, а также о других ситуациях, связанных с электоральным процессом.

В связи с этим ведомство на совместном заседании с управлением полиции Молдовы разработало комплекс мер, направленных на оптимизацию процесса регистрации, классификации и рассмотрения обращений в предвыборный период.

Крайне важно, чтобы звонки, связанные с касающимися выборов инцидентами, обрабатывались на основе четкой методологии. Мы введем специальные индексы, которые позволят более эффективно обрабатывать эти вызовы и улучшить межведомственное координирование.

рассказал Виничук

В Службе 112 отметили, значительная часть звонков, поступающих в предвыборный период, не является экстренными ситуациями, а представляет собой запросы на предоставление информации. Все подобные звонки будут перенаправляться на информационную линию для избирателей 022 880 101.