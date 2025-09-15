Служба 112 вводит особые процедуры для звонков, связанных с выборами

По словам директора Службы 112 Анатолие Виничука, звонки, касающиеся темы выборов поступают ежедневно. Граждане сообщают о случаях дезинформации, конфликтах, связанных с предвыборной кампанией, незаконном размещении предвыборных материалов, а также о других ситуациях, связанных с электоральным процессом.
В связи с этим ведомство на совместном заседании с управлением полиции Молдовы разработало комплекс мер, направленных на оптимизацию процесса регистрации, классификации и рассмотрения обращений в предвыборный период.
Крайне важно, чтобы звонки, связанные с касающимися выборов инцидентами, обрабатывались на основе четкой методологии. Мы введем специальные индексы, которые позволят более эффективно обрабатывать эти вызовы и улучшить межведомственное координирование.
В Службе 112 отметили, значительная часть звонков, поступающих в предвыборный период, не является экстренными ситуациями, а представляет собой запросы на предоставление информации. Все подобные звонки будут перенаправляться на информационную линию для избирателей 022 880 101.