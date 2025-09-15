В Самаре закончена реорганизация системы МСУ

В марте 2025 года депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О преобразовании городского округа Самара Самарской области», который отменил двухуровневую систему управления, действовавшую с 2015 года. Глава Самары Иван Носков утверждает, что новая система управления будет более четкой и прозрачной.