Британия вызвала посла России после инцидента с БПЛА в Польше и Румынии

Посол России в Великобритании Андрей Келин срочно вызван в диппредставительство. Запрос связан с обвинением РФ в «серьезном и беспрецедентном» нарушении воздушного пространства НАТО, следует из пресс-релиза на сайте британского правительства.

Источник: Reuters

В пресс-службе уточнили, что речь идет о нарушении якобы российскими БПЛА воздушного пространства Польши на прошлой неделе. Великобритания солидарна с Польшей, Румынией, Украиной и союзниками по НАТО в осуждении этих действий.

«Совместно с союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону на восточном фланге, используя новые технологии, такие как системы обнаружения и вооружения для борьбы с беспилотниками», — заявили на сайте правительства.

Операция, связанная с укреплением восточного фланга НАТО, получила название «Восточный страж». Решение о ее запуске было принято после того, как польская сторона сообщила о пересечении как минимум 19 дронов воздушных границ Польши. Как утверждал премьер-министр страны Дональд Туск, БПЛА принадлежали России. Минобороны РФ, напротив, говорило об отсутствии целей для поражения на территории Польши.

