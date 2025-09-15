Британия вызвала посла России после инцидента с БПЛА в Польше и Румынии

«Совместно с союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону на восточном фланге, используя новые технологии, такие как системы обнаружения и вооружения для борьбы с беспилотниками», — заявили на сайте правительства.
Операция, связанная с укреплением восточного фланга НАТО, получила название «Восточный страж». Решение о ее запуске было принято после того, как польская сторона сообщила о пересечении как минимум 19 дронов воздушных границ Польши. Как утверждал премьер-министр страны Дональд Туск, БПЛА принадлежали России. Минобороны РФ, напротив, говорило об отсутствии целей для поражения на территории Польши.