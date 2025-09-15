Мэр Самары Носков ждет от жителей идеи о праздновании Дня города в 2026 году

В воскресенье, 14 сентября, Самара отметила 439-летие, а в следующем году город ждет юбилей. Мэр Иван Носков попросил жителей помочь с идеями к будущему празднику. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«В этом году сохранили все сложившиеся традиции праздника, будем их продолжать и дальше. В следующем году у нас круглая дата — 440 лет. Я считаю, что можно расширить программу. Всех, у кого есть предложения по поводу праздника на День города в 2026 году, пишите мне во ВКонтакте, будем включать в программу», — призвал глава Самары.
Также Носков предложил задействовать в будущем отмечании соседей из региона и пригласить их разделить праздник областного центра. Напомним, 14 сентября в Самаре в День города была организована большая праздничная программа.
В этот день возложили цветы к памятнику основателя города Григорию Засекину. На площади Куйбышева провели концерт с участием ВИА «Синяя птица», Сергея Войтенко, Вячеслава Бутусов и группы «Орден Славы», а обещанный салют отменили.